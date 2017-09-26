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Нобелевскую премию увеличили на 1 миллион шведских крон
26.09.2017 21:03

Нобелевскую премию увеличили на 1 миллион шведских крон

Нобелевскую премию увеличили на 1 миллион шведских крон, сообщает РБК-Украина.

Глава Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хельдин анонсировал увеличение денежной награды, которую получают лауреаты Нобелевской премии, на 12,5%.

Стоит отметить, что вознаграждение теперь составляет 9 миллионов шведских крон (около 1 миллиона и 120 тысяч долларов).

В Нобелевском фонде отметили, что в 2011 году награду уменьшили с 10 миллионов шведских крон до 8 миллионов в рамках экономии после десятилетия перерасхода средств.

По данным источника, для усиления финансирования Фонда на долгосрочной основе потребуются дальнейшие действия, но на данный момент  ситуация считается стабилизированной.

Кроме этого, Лауреатов Нобелевской премии 2017 года начнут объявлять с 2 октября.

Как сообщал MIGnews.com.ua, появилась информация, что американский автор песен и исполнитель Боб Дилан, ставший лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2016 год, пришлет свою речь, чтобы ее зачитал кто-то другой. Сам Дилан отказался присутствовать на церемонии награждения.

Теги материала: Нобелевская премия, увеличение, вознаграждение
Новости СМИ2
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