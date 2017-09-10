NASA: Землю ждет извержение супервкулкана, из-за которого погибнут миллионы человек

MIGnews.com.ua

Ученые из NASA считают, что извержение супервкулкана приведет к более страшным последствиям, чем падение астероида, сообщает Корреспондент .

По данным источника, на сегодняшний день на Земле существуют около двадцати супервулканов, которые могут проснуться в любой момент.

Стоит отметить, что пробуждение хотя бы одного из них может привести к "вулканической зиме", в результате которого могут погибнуть миллионы человек.

Самым опасным среди всех супервулканов ученые считают Йеллоустонский вулкан, который находится в США , в штате Вайоминг. Кальдера Йеллостоунского вулкана имеет размеры 55 километров на 72.

Кроме этого, на данный момент специалисты из NASA занимаются разработкой плана по предотвращению извержения этого вулкана. Рассматривается и вариант с увеличением объема воды для "охлаждения" вулкана.