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NASA: Землю ждет извержение супервкулкана, из-за которого погибнут миллионы человек
10.09.2017 13:43

NASA: Землю ждет извержение супервкулкана, из-за которого погибнут миллионы человек

Ученые из NASA считают, что извержение супервкулкана приведет к более страшным последствиям, чем падение астероида, сообщает Корреспондент.

По данным источника, на сегодняшний день на Земле существуют около двадцати супервулканов, которые могут проснуться в любой момент.

Стоит отметить, что пробуждение хотя бы одного из них может привести к "вулканической зиме", в результате которого могут погибнуть миллионы человек.

Самым опасным среди всех супервулканов ученые считают Йеллоустонский вулкан, который находится в США , в штате Вайоминг. Кальдера Йеллостоунского вулкана имеет размеры 55 километров на 72.

Кроме этого, на данный момент специалисты из NASA занимаются разработкой плана по предотвращению извержения этого вулкана. Рассматривается и вариант с увеличением объема воды для "охлаждения" вулкана.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 24 июля, на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла, высота которого составила около 12 километров над уровнем моря. Сообщается, что для данного вулкана установили наиболее высокий красный цветовой код опасности для авиационной техники. Помимо вулкана Шивелуч столб пепла поднялся также над вулканом Ключевской, который также расположен на Камчатке.

Теги материала: вулкан, извержение вулкана, NASA
Новости СМИ2
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