Ученые узнали точную дату конца света на Земле

MIGnews.com.ua

Астрофизики из разных стран выяснили, что конец света наступит на земле через 1,3 миллиона лет, сообщает Lenta.ru.

По словам ученых, армагеддон наступит, когда в гравитационные пределы Солнечной системы попадет звезда Gliese 710 и на планету обрушится поток комет и астероидов.

По данным источника, в Галактике обнаружено 97 звезд, которые могут в будущем оказаться на удалении не более одного миллиона астрономических единиц от Солнца. Среди них 16 светил приблизятся на расстояние менее 400 тысяч астрономических единиц от Солнца, и ближе всех окажется Gliese 710.

Стоит отметить, что сегодня светило находится приблизительно в четырех миллионах астрономических единиц от Солнца и не представляет опасности для Земли. Но через 1,3 миллиона лет Gliese 710 окажется всего в 400 раз дальше орбиты Нептуна.