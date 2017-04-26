На Солнце произошла серия аномальных взрывов, которые могут повлиять на Землю

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 апреля, ученые NASA зафиксировали на Солнце аномальные вспышки, напоминающие огромные огненные взрывы, сообщает УНИАН .

По данным источника, таких длительных вспышек на Солнце исследователи не фиксировали на протяжении длительного времени.

Буря продолжалась в течение 20 часов, вспышки достигали максимальных значений, образуя серию каскадных огненных взрывов. Коронарные петли формируются в тех местах, где магнитное поле Солнца сильнее всего.

Стоит отметить, что буря настолько сильная, что она может изменить магнитное поле Солнце и Земли.

Кроме этого, аномальная активность на Солнце может сказаться на метеозависимых людях.