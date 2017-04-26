Китай спустил на воду второй авианосец

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 апреля, в Китае в порту Далянь был спущен на воду второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии, сообщает Корреспондент .

По данным источника, корабль был построен по проекту 001A и он будет принят на вооружение в уже 2020 году, после проведения ходовых испытаний.

Стоит отметить, что это уже не первый авианосец на вооружении Китая. Первым кораблем был Ляонин. Он был достроен на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера Варяг, купленного у Украины в конце 1990-х годов.

Проект 001A строился на подобии Ляонина, но он имеет несколько большие размеры и ряд модификаций. Оба корабля оборудованы стартовыми трамплинами с углом отрыва соответственно в 14 и 12 градусов.

Кроме этого, в Китае уже начинают строительство третьего авианосца больших габаритов (тип 002), который будет представлять собой совершенно новый проект.