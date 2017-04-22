NASA: В океанах спутника Сатурна могут жить "космические медведи"

MIGnews.com.ua

В четверг, 13 апреля, астробиолог NASA Рокко Маничелли заявил о возможном существовании жизни в глубинах океана на спутнике Сатурна, сообщает Корреспондент .

"Что может жить на скалистом ледяном шаре с огромным океаном под его корой?У нас нет конкретного ответа, но строить предположения - это весело. Я думаю, что, если мы найдем в пределах Солнечной системы что-то живое, то это будет какой-то микроскопический организм." – рассказал астробиолог.

Наиболее вероятно, что в подповерхностном океане Энцелада могут обитать существа, похожие на тихоходок, которые более известные как "космические медведи".

Стоит отметить, что тихоходки - это тип микроскопических беспозвоночных, близких к членистоногим, которые при наступлении неблагоприятных условий способны на годы впадать в состояние анабиоза, а при наступлении благоприятных условий быстро оживать.