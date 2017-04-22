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NASA: В океанах спутника Сатурна могут жить "космические медведи"
22.04.2017 12:27

NASA: В океанах спутника Сатурна могут жить "космические медведи"

В четверг, 13 апреля, астробиолог NASA Рокко Маничелли заявил о возможном существовании жизни в глубинах океана на спутнике Сатурна, сообщает Корреспондент.

"Что может жить на скалистом ледяном шаре с огромным океаном под его корой?У нас нет конкретного ответа, но строить предположения - это весело. Я думаю, что, если мы найдем в пределах Солнечной системы что-то живое, то это будет какой-то микроскопический организм." – рассказал астробиолог.

Наиболее вероятно, что в подповерхностном океане Энцелада могут обитать существа, похожие на тихоходок, которые более известные как "космические медведи".

Стоит отметить, что тихоходки - это  тип микроскопических беспозвоночных, близких к членистоногим, которые при наступлении неблагоприятных условий  способны на годы впадать в состояние анабиоза, а при наступлении благоприятных условий быстро оживать.

Как сообщал MIGnews.com.ua, NASA провело большую пресс-конференцию, которая посвящена открытиям в сфере изучения мировых океанов и инопланетной жизни.

Теги материала: Сатурн, спутник, космос, жизнь, наука, NASA
Новости СМИ2
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