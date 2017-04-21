Переводчик Google усовершенствовал свой перевод на украинский язык

Разработчики украинского варианта Google переводчика значительно усовершенствовали перевод на украинский язык, который теперь стал точнее и проще для использования, передает Експрес.
По словам разработчиков, отныне данная функция Google будет использовать технологию "нейронного перевода", которая значительно облегчит процесс и сделает его почти идеальным.
Основное преимущество данной технологии перевода в том, что она переводит полноценные предложения, а не каждое слово по-отдельности, как было раньше.
Помимо этого, теперь переведенные фразы будут звучать естественно и привычно для носителей языка.
Google Переводчик осуществит автоматическое обновление на телефонах в приложениях для ИOS и Android, на translate.google.com.ua и через Поиск Google. В скором времени данная функция станет доступна при автоматическом переводе целых страницах в браузере Chrome.
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