Переводчик Google усовершенствовал свой перевод на украинский язык

MIGnews.com.ua

Разработчики украинского варианта Google переводчика значительно усовершенствовали перевод на украинский язык, который теперь стал точнее и проще для использования, передает Експрес .

По словам разработчиков, отныне данная функция Google будет использовать технологию "нейронного перевода", которая значительно облегчит процесс и сделает его почти идеальным.

Основное преимущество данной технологии перевода в том, что она переводит полноценные предложения, а не каждое слово по-отдельности, как было раньше.

Помимо этого, теперь переведенные фразы будут звучать естественно и привычно для носителей языка.

Google Переводчик осуществит автоматическое обновление на телефонах в приложениях для ИOS и Android, на translate.google.com.ua и через Поиск Google. В скором времени данная функция станет доступна при автоматическом переводе целых страницах в браузере Chrome.