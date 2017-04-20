У берегов Канады впервые оказался огромный айсберг

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К берегам канадского острова Ньюфаундленд приплыл гигантский айсберг, который стал местной достопримечательностью для туристов, передает Евроньюз .

По словам местных жителей, приплывшая глыба своим размером превзошла даже ту, в которую ударился в 1912 году "Титаник", высота ее самой высокой точки составляет 46 метров. Жители города не особо рады приплывшей льдине, однако все больше туристов прибывают, чтобы посмотреть на достопримечательность.

"В основном, глыбы льда остаются в так называемой красной зоне, а сейчас из-за сильного ветра и шторма их сносит к берегу. К этому могли привести серьезные, негативные природные условия", - сообщил один из сотрудников береговой охраны.

За время, которое айсберг пребывает возле Канады , он уже успел немного сдвинуться с места и разломится, однако, о том, что он куда-то денется, речь не идет. Такое сведение особенно расстраивает рыбаков.

Ученые подчеркивают, что в последнее время все больше айсбергов откалываются от ледников и вырываются из своей привычной зоны.