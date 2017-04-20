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Китай впервые запустил национальный грузовой космический корабль
20.04.2017 16:56

Китай впервые запустил национальный грузовой космический корабль

В четверг, 20 апреля, в Китае осуществили запуск первого национального грузового космического корабля "Тяньчжоу-1", сообщает cctv.

Стоит отметить, что запуск был произведен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.

Корабль должен будет доставить на орбиту более шести тонн груза для космической лаборатории "Тяньгун-2".

После запуска космический корабль три раза будет дозаправлять "Тяньгун-2".

На собственной орбите "Тяньчжоу-1" проведет около трех месяцев, а также около двух месяцев после состыковки с лабораторией.

Китай также планирует запустить основной модуль своей космической станции в 2018 году для тестирования соответствующих технологий.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во время пресс-конференции исследователи из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства рассказали об обнаружении данных, согласно которым можно предположить, что на одном из спутников Сатурна Энцеладе, возможно, существует жизнь.

Теги материала: Китай, наука, космос, ракета, космический корабль
Новости СМИ2
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