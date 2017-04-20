Ученые обнаружили наиболее пригодную для жизни планету

MIGnews.com.ua

Ученые обнаружили наиболее пригодную для жизни экзопланету, которая превышает размеры Земли в 1,4 раза, сообщает Корреспондент .

Планета LHS 1140b распложена в зоне обитаемости своей звезды. Она относится к классу суперземель и может содержать на поверхности воду.

По данным источника, небесное тело расположенное в 40 световых годах от Земли, а ее возраст, по подсчетам ученых, составляет около пяти миллиардов лет.

Стоит отметить, что масса экзопланеты больше земной в семь раз, а это говорит о том, что небесное тело является очень плотным и состоит из горных пород, а также железного ядра.

Кроме этого год на этой планете длится только 25 дней.