Словацкие разработчики презентовали прозрачный кофе, не окрашивающий зубы

MIGnews.com.ua

Новаторы, братья Адам и Дэвид Нейджи из Словакии презентовали и выпустили в продажу "первый в мире прозрачный кофе" Clear Coffee. Об этом они сообщили на своем официальном сайте.

Новый кофейный напиток разливают в бутылки объемом 200 мл, а также рекомендуют пить его охлажденным. Это кофе, действительно, выглядит, как вода.

По словам разработчиков, основу нового кофе составили зерна арабики, что касается достижения прозрачности, то они держат свой метод в тайне, отмечая, что он абсолютно революционный.

Один из Нейджи только заговорил о том, что жареные зерна проходят еще одну обработку на протяжении недели.

"Мы обрабатываем жареные кофейные зерна в течение одной недели после того, как они жарятся. Производственный процесс самого напитка занимает около трех часов", - сообщил Дэвид.

Особенностью напитка и неоспоримым плюсом является то, что он абсолютно не окрашивает зубы, в отличии от традиционного кофе. В 100 мл прозрачного кофе содержится 50 г кофеина. Революционный напиток уже можно найти на полках в продуктовых магазинах Словакии и Британии, когда он разойдется по другим странам пока не известно. При этом уточняется, что его стоимость в гривнах составила бы 100 грн.