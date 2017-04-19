Словацкие разработчики презентовали прозрачный кофе, не окрашивающий зубы

Новаторы, братья Адам и Дэвид Нейджи из Словакии презентовали и выпустили в продажу "первый в мире прозрачный кофе" Clear Coffee. Об этом они сообщили на своем официальном сайте.
Новый кофейный напиток разливают в бутылки объемом 200 мл, а также рекомендуют пить его охлажденным. Это кофе, действительно, выглядит, как вода.
По словам разработчиков, основу нового кофе составили зерна арабики, что касается достижения прозрачности, то они держат свой метод в тайне, отмечая, что он абсолютно революционный.
Один из Нейджи только заговорил о том, что жареные зерна проходят еще одну обработку на протяжении недели.
"Мы обрабатываем жареные кофейные зерна в течение одной недели после того, как они жарятся. Производственный процесс самого напитка занимает около трех часов", - сообщил Дэвид.
Особенностью напитка и неоспоримым плюсом является то, что он абсолютно не окрашивает зубы, в отличии от традиционного кофе. В 100 мл прозрачного кофе содержится 50 г кофеина. Революционный напиток уже можно найти на полках в продуктовых магазинах Словакии и Британии, когда он разойдется по другим странам пока не известно. При этом уточняется, что его стоимость в гривнах составила бы 100 грн.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на краудфандинговой платформе CrowdCube проект "Съедобная бутылка с водой", придуманный с целью создать альтернативу ежегодно выбрасываемым миллионам пластиковых бутылок, собрал более 500 тысяч фунтов стерлингов.