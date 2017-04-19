Xiaomi представили новый влагозащищенный флагман Mi 6

Андрей Пындык

Компания Xiaomi наконец приоткрыла завесу тайны вокруг своего нового флагмана Mi 6. Он выполнен в 5,15-дюймовом формате и основан на системе-на-чипе Qualcomm Snapdragon 835.

Впервые в смартфонах Xiaomi применено 3D стекло по всем четырем граням на обоих - передней и задней - панелях, по периметру при этом использована металлическая окантовка. Внизу под стеклом на лицевой панели размещен сканер отпечатков пальцев - он избавился от механической клавиши дополнительных возможностей управления. Динамиков теперь стало два - на верхнем и нижнем торцах, они создают стереоэффект. Внизу расположился разъем USB Type-C, сверху - дополнительный микрофон и инфракрасный порт. Аудиоразъема на 3,5 мм нет.

Отказ от аудиоразъема, как аргументируют в Xiaomi - вынужденная мера. На это инженеры пошли для придания устройству влагозащищенности. Наработки Sony и Samsung в этой области - где есть и влагозащита, и аудиоразъем, похоже, Xiaomi не заинтересовали и они пошли по пути Apple - попросту отказавшись от еще одной дырки, куда может попасть влага.

Аппаратная начинка устройства - восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 835, произведенный по 10 нм процессу, что делает его на 35% меньше и 25% энергоэффективнее решений конкурентов. За графику отвечает сопроцессор Adreno 540. Оперативной памяти в устройстве 6 ГБ, а емкость батареи составляет 3350 мАч.

Экран Mi 6 имеет Full HD разрешение и расширенный режим яркости - 600 nit на ярком солнце и 1 nit - ультранизкой яркости для тех, кто не хочет в темноте переутомлять глаза. Функция сверхнизкой яркости, отметим, присутствует чуть ли не в каждом смартфоне Xiaomi.

Основная камера у Mi 6 сдвоенная, прямо как iPhone 7 Plus, причем спецификации схожи - один модуль - 12 Мп широкоугольная линза, другой - 12 Мп "телефото". Камера также делает фото с глубиной резкости, фон при этом размывается. В камере также есть возможность исользования двухкратного оптического зума и четырехосевая стабилизация изображения.

Смартфон будет доступен покупателю в трех цветах - синий, серебристый и черный. Черный при этом выполнен из керамики с золотыми элементами.

Цены на Xiaomi Mi 6 составляют:

6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти - $363 (2499 юаней)

6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти - $421 (2899 юаней)

керамический смартфон с 6 ГБ и 128 ГБ соотсветственно - $435 (2999 Yuan).

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