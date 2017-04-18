К Земле приближается 40-метровый метеорит

MIGnews.com.ua

Астрономы сообщили о том, что 12 октября 2017 года возможно падение на Землю метеорита большого размера, который может стать причиной апокалипсиса, передает КП .

Эксперты заявили о том, что всадник апокалипсиса этого года был обнаружен еще в 2012 году, длительные наблюдения и изучения объекта подтвердили то, что траектория падения метеорита не меняется, и пока что он все еще направлен прямо в сторону Земли.

Пока не известно, с какой частью планеты он столкнется.

В 2015 году астроном Джудит Рис из обсерватории Макдональд Техасского университета заявила о том, что, по ее подсчетам, столкновение произойдет 12 октября 2017 года. Помимо этого, она отметила, что метеорит 2012 ТС4 имеет небольшой размер, но несмотря на это, может катастрофически разрушить часть Земли.

Он вряд ли способен на то, чтобы расколоть планету, но вполне может нарушить озоновый слой, что станет причиной изменения климата Земли.

Ученые подчеркивают, что волноваться не стоит, ведь вероятность столкновения метеорита с Землей равна 1%.