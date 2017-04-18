ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Наука
В Канаде за пару дней исчезла река
18.04.2017 17:28

В Канаде за пару дней исчезла река

Американскими учеными было обнаружено, что в Северной Америке в 2016 году пропала река Слимс, впервые за современную историю это произошло за считанные дни, передает УНИАН.

Исчезновение канадской реки Слимс, которая стекала с ледника Каскавулш, связано с явлением известным, как перехват реки. Когда река течет параллельно, но ниже, она забирает воду с той, которая течет выше - это и приводит к данному явлению. В случае реки Слимс - она была забрана рекой, которая перетекала в море.

"Геологи знают о таком явлении, как перехват реки. Но еще никогда он не был задокументирован в процессе. Обычно перехват реки занимает тысячи лет, а тут все произошло почти мгновенно, возможно, всего за четыре дня", - сообщил геофизик Университета штата Вашингтон Дэн Шугар.

Вследствие глобального потепления, вода с ледника Каскавулш теперь стекает по одноименной реке в Тихий океан, южнее, чем раньше.

Теперь высохшая река  являет собой маленькое озеро, во время исследования при помощи манометров было обнаружено, что наиболее значительно уровень воды упал с 26 по 29 мая 2016 года. Только после длительного исследования, ученым удалось узнать, что причиной исчезновения стал именно перехват.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Перу из-за сильных наводнений, которые обрушились на страну в марте, погибли 107 человек, количество пострадавших составляет более 1,1 миллиона человек

Теги материала: река, потепление, глобальное потепление, озеро, Ученые, Геологическая служба США
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Ученые выяснили, почему развязываются обувные шнурки
Важное
Ученые выяснили, почему развязываются обувные шнурки  Видеорепортаж
"Двойник" Солнечной системы признан непригодным для жизни
Важное
"Двойник" Солнечной системы признан непригодным для жизни
Ученые обнаружили четыре новых планеты
Важное
Ученые обнаружили четыре новых планеты
В Австралии ученые обнаружили след самого большого животного в мире
Важное
В Австралии ученые обнаружили след самого большого животного в мире
В Австралии ученые смогли заснять сумчатого волка, считающегося вымершим
Важное
В Австралии ученые смогли заснять сумчатого волка, считающегося вымершим
В Израиле ученые создали лысую породу кур
Важное
В Израиле ученые создали лысую породу кур

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

На праздники в регионах Украины подорожал бензин
Эксклюзив  На праздники в регионах Украины подорожал бензин  Видеорепортаж
18.04.2017
Охрименко: Рост пенсий сможет обеспечить только эмиссия гривны
Эксклюзив  Охрименко: Рост пенсий сможет обеспечить только эмиссия гривны  Видеорепортаж
18.04.2017
Деревянко о новой пенсионной реформе: Скоро люди до пенсии вообще не смогут дожить
Эксклюзив  Деревянко о новой пенсионной реформе: Скоро люди до пенсии вообще не смогут дожить  Видеорепортаж
18.04.2017
Эксперт: Результаты работы НАБУ и НАПК станут заметны к концу этого года
Эксклюзив  Эксперт: Результаты работы НАБУ и НАПК станут заметны к концу этого года  Видеорепортаж
18.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика