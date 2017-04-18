В Канаде за пару дней исчезла река

MIGnews.com.ua

Американскими учеными было обнаружено, что в Северной Америке в 2016 году пропала река Слимс, впервые за современную историю это произошло за считанные дни, передает УНИАН .

Исчезновение канадской реки Слимс, которая стекала с ледника Каскавулш, связано с явлением известным, как перехват реки. Когда река течет параллельно, но ниже, она забирает воду с той, которая течет выше - это и приводит к данному явлению. В случае реки Слимс - она была забрана рекой, которая перетекала в море.

"Геологи знают о таком явлении, как перехват реки. Но еще никогда он не был задокументирован в процессе. Обычно перехват реки занимает тысячи лет, а тут все произошло почти мгновенно, возможно, всего за четыре дня", - сообщил геофизик Университета штата Вашингтон Дэн Шугар.

Вследствие глобального потепления, вода с ледника Каскавулш теперь стекает по одноименной реке в Тихий океан, южнее, чем раньше.

Теперь высохшая река являет собой маленькое озеро, во время исследования при помощи манометров было обнаружено, что наиболее значительно уровень воды упал с 26 по 29 мая 2016 года. Только после длительного исследования, ученым удалось узнать, что причиной исчезновения стал именно перехват.