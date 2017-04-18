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Исследователи выяснили, что пьющие пары дольше живут в браке
18.04.2017 16:56

Исследователи выяснили, что пьющие пары дольше живут в браке

Ученым удалось подтвердить, что брак пар, которые пьют алкогольные напитки совместно, значительно крепче брака трезвенников, передает УНН.

Ученые доказали, что влюбленные возрастом старше 50 лет, которые проживают в счастливом браке не менее 20 лет, регулярно совместно употребляли алкоголь, а пары в которых только один человек выпивал, а второй вел здоровый образ жизни, сообщили, что они не совсем счастливы в браке.

Для участия в исследовании учены отобрали 4 тыс. 864 женатых людей, их средняя длина совместной жизни - 33 года.

Во время исследования, участники сообщили о частоте употребления ими алкоголя, а также о количестве выпитого во время праздничных банкетов. Ученым удалось понять, что умеренное распивание алкоголя не отражалось на отношениях в паре, а возникали проблемы только тогда, когда один из супругов злоупотреблял алкоголем, а второй воздерживался.

Исследователям удалось установить, что счастливые отношения - это, в первую очередь, обоюдность, то есть, если пара пьет - то вместе, если не пьет - то тоже оба.

По итогам исследования, оказалось, что если пара будет выпивать алкоголь совместно и в меру - то счастливая жизнь им обеспечена.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Анджелина Джоли начала новые серьезные  отношения, несмотря на то что всего семь месяцев назад она рассталась с Брэдом Питтом, СМИ утверждают, что речь идет даже о замужестве.

 

Теги материала: Наука, пара, любовь, алкоголь, алкогольное опьянение, брак
Новости СМИ2
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