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Ученые сообщили об образовании нового гигантского айсберга
18.04.2017 15:47

Ученые сообщили об образовании нового гигантского айсберга  Фоторепортаж

Исследователи обнаружили на фотоснимках NASA огромную трещину, которая проходит посредине ледника Петерман в Гренландии, и предупредили о том, что, если ее размер будет увеличиваться, это приведет к образованию в Северном Ледовитом океане нового айсберга.

Об этом сообщила пресс-служба NASA на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

По словам представителей NASA, размер ледника - 70х15 км. Первой гипотезой исследователей было то, что трещина говорит о старте формирования нового острова, детально изучив этот вопрос, ученые выяснили, что эта трещина может отделить часть ледника, которая окажется в свободном плаванье в океане.

Сообщается, что практически всегда трещины появляются на краях ледников, но в этот раз трещина проходит практически в центральной части. Без детального изучения ученые не могут уточнить причину появления трещины, но предварительно они предполагают, что дело в том, что шлейф посредине намного тоньше.

Помимо этого, новая трещина появилась возле той, которая была обнаружена давно, в случае их встречи ледник точно расколется.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства поделилось отчетливыми снимками спутника Сатурна Атласа, который передал космический зонд Cassini.  

Теги материала: НАСА, айсберг, Ледник, океан, раскол
Новости СМИ2
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