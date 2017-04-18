Ученые сообщили об образовании нового гигантского айсберга

MIGnews.com.ua

Исследователи обнаружили на фотоснимках NASA огромную трещину, которая проходит посредине ледника Петерман в Гренландии, и предупредили о том, что, если ее размер будет увеличиваться, это приведет к образованию в Северном Ледовитом океане нового айсберга.

Об этом сообщила пресс-служба NASA на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

По словам представителей NASA, размер ледника - 70х15 км. Первой гипотезой исследователей было то, что трещина говорит о старте формирования нового острова, детально изучив этот вопрос, ученые выяснили, что эта трещина может отделить часть ледника, которая окажется в свободном плаванье в океане.

Сообщается, что практически всегда трещины появляются на краях ледников, но в этот раз трещина проходит практически в центральной части. Без детального изучения ученые не могут уточнить причину появления трещины, но предварительно они предполагают, что дело в том, что шлейф посредине намного тоньше.

Помимо этого, новая трещина появилась возле той, которая была обнаружена давно, в случае их встречи ледник точно расколется.