Индия побила рекорд России по количеству запущенных спутников за один раз

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, Индия запустила в космос 104 спутника за один раз и побила мировой рекорд по количеству спутников, запущенных с помощью одной ракеты, сообщает ВВС .

Стоит отметить, что ранее рекорд принадлежал России, которая за один раз запустила 37 спутников в 2014 году.

По данным источника, ракету со 104 спутниками запустили из космического центра имени Сатиша Дхавана в Бенгальском заливе.

Кроме этого, эксперты называют этот запуск историческим не только из-за числа спутников, но и потому что Индия решила показать свои амбиции и заявить о себе не последним игроком на арене рынка космических исследований.