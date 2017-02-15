ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Наука
Индия побила рекорд России по количеству запущенных спутников за один раз
15.02.2017 09:57

Индия побила рекорд России по количеству запущенных спутников за один раз

Во вторник, 14 февраля, Индия запустила в космос 104 спутника за один раз и побила мировой рекорд по количеству спутников, запущенных с помощью одной ракеты, сообщает ВВС.

Стоит отметить, что ранее рекорд принадлежал России, которая за один раз запустила 37 спутников в 2014 году.

По данным источника, ракету со 104 спутниками запустили из космического центра имени Сатиша Дхавана в Бенгальском заливе.

Кроме этого,  эксперты называют этот запуск историческим не только из-за числа спутников, но и потому что Индия решила показать свои амбиции и заявить о себе не последним игроком на арене рынка космических исследований.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в России придумали, как искусственно увеличить длительность дня.

Теги материала: ракета, спутник, Индия, рекорд, Наука, космос
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Ученые обнаружили 54 планеты, на которых возможна жизнь
Важное
Ученые обнаружили 54 планеты, на которых возможна жизнь
В Дубаи представили летающие "машины будущего"
Важное
В Дубаи представили летающие "машины будущего"
ESA показало, как выглядят электрические ураганы Земли из космоса
Важное
ESA показало, как выглядят электрические ураганы Земли из космоса
SpaceX продемонстрировала скорость движения "поезда будущего".
Важное
SpaceX продемонстрировала скорость движения "поезда будущего".  Видеорепортаж
На Луне нашли земной кислород
Важное
На Луне нашли земной кислород
Китайцы анонсировали запуск зондов на Марс и Юпитер
Важное
Китайцы анонсировали запуск зондов на Марс и Юпитер

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Рева рассказал, когда повысят пенсии в Украине
Эксклюзив  Рева рассказал, когда повысят пенсии в Украине
15.02.2017
Чем опасен день Святого Валентина в этом году
Эксклюзив  Чем опасен день Святого Валентина в этом году
14.02.2017
В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане
Эксклюзив  В Днепре смертник подорвал себя гранатой прямо в ресторане  Видеорепортаж
13.02.2017
В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
Эксклюзив  В Минюсте пояснили, почему Гройсмана нельзя отправить в отставку
13.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Блокада Донбасса:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика