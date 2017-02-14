Nokia выпустит современную версию культовой модели 3310

Финский производитель телефонов HMD Global, владеющий брендом Nokia, собирается наладить выпуск обновленной версии культового телефона Nokia 3310. Об этом сообщает автор VentureBeat Эван Бласс, известный публикацией "сливов" материалов о готовящихся смартфонах.

Характеристики готовящегося к выпуску устройства пока не раскрываются, равно как и нет фотографий телефона. Ориентировачная цена по информации Бласса составляет около €59 - 1125 гривен. Устройство будет интересно как второй телефон для тех пользователей, которые ностальгируют по оригинальному Nokia 3310, известному своей крепкостью корпуса и длительным временем работы от одного заряда.

Помимо перезапуска 3310, HMD Global намерена показать два смартфона на ОС Android 7.0 Nougat - Nokia 3 и Nokia 5. Оба устройства будут из бюджетной линейки, а характеристики их будут хуже, чем у представленного в январе 2017 Nokia 6. Цена на Nokia 3 и 5 будет составлять €149 и €199 - 4300 грн. и 5740 грн. соответственно.

Презентация устройств запланирована на 26 февраля 2017 года в Барселоне - за день до начала всемирной выставки Mobile World Congress. Устройства планируют продавать и на европейских рынках, в отличии от Nokia 6, который в данный момент можно купить только в Китае.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, ранее Эван Бласс предсказал дату начала продаж смартфона iPhone 7 - 12 сентября 2016 года.