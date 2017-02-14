Ученые обнаружили 54 планеты, на которых возможна жизнь

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, группа международных ученых заявила, что обнаружила еще 54 потенциальных планеты, на которых возможна жизнь, сообщает УНН .

Стоит отметить, что одна из найденных экзопланет "суперземля" имеет скалистую поверхность и находится в четвертой ближайшей к нам звездной системе. Эта планета известна как Глизе 411-б.

По словам ученых, все звезды около Солнца могут быть планетами, которые вращаются вокруг него и могут быть похожими по условиям проживания на Землю.

Такие выводы специалисты сделали после почти 61 тысячи индивидуальных наблюдений одной тысячи и 600 звезд за 20 лет работы с помощью телескопа Keck-I на Гавайях.