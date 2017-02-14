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Ученые обнаружили 54 планеты, на которых возможна жизнь
14.02.2017 11:08

Ученые обнаружили 54 планеты, на которых возможна жизнь

Во вторник, 14 февраля, группа международных ученых заявила, что обнаружила еще 54 потенциальных планеты, на которых возможна жизнь, сообщает УНН.

Стоит отметить, что одна из найденных экзопланет "суперземля" имеет скалистую поверхность и находится в четвертой ближайшей к нам звездной системе. Эта планета известна как Глизе 411-б.

По словам ученых, все звезды около Солнца могут быть планетами, которые вращаются вокруг него и могут быть похожими по условиям проживания на Землю.

Такие выводы специалисты сделали после почти 61 тысячи индивидуальных наблюдений одной тысячи и 600 звезд за 20 лет работы с помощью телескопа Keck-I на Гавайях.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Соединенных Штатах Америки над озером Мичиган пролетел светящийся зеленым метеорит.

Теги материала: Космос, ученые, планеты, жизнь, исследования
Новости СМИ2
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