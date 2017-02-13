В Дубаи представили летающие "машины будущего"

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, управление дорог и транспорта Дубая представило "летающий автомобиль", который создала китайскую компанию Ehang, сообщает Страна.ua .

Стоит отметить, что создатели Аппарата AAV утверждают, что этот автомобиль является полностью экологичным транспортом и предназначен для перевозки на короткие дистанции. AAV работает благодаря электроэнергии.

Кроме этого, для обладателя такого креативного летающего автомобиля пробка на дорогах точно не станет препятствием.

По словам создателей, машины работают без водителей. Летающий беспилотник обладает собственным ключом доступа. Пассажиры смогут задать нужное место назначения при помощи сенсорного экрана и встроенной навигационной системы.

Контролировать движение таких автомобилей должен командный центр.