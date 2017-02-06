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Под Черниговом протестировали беспилотник "Лелека"
06.02.2017 18:27

Под Черниговом протестировали беспилотник "Лелека"  Фоторепортаж  Видеорепортаж

На аэродроме около Чернигова сегодня, 6 января, военные во главе с заместителем начальника Государственного научно-испытательного центра ВСУ полковником Владимиром Дмитриевым испытали украинский беспилотник "Лелека-100". Об этом сообщают в Минобороне Украины.

"Во время испытательных работ планируем оценить массо-габаритные и аэроэргономичные показатели "Лелеки", а также возможности работы оператора комплекса в экстремальных условиях", - отметил Дмитриев.

Авиакомплекс "Лелека-100" отличается от своих предшественников более современным авиационным и радиоэлектронным оснащением, способностью совершать разведку на больших расстояниях, бесшумностью и неуловимостью для радаров. В то же время "Лелека" еще малоизвестный беспилотник и требует тщательного изучения.

Вместе с испытанием "Лелеки" на аэродроме военные тренировали инструкторов, которые в ближайшее время отправятся в зону АТО для обучения операторов другого беспилотного летательного аппарата - "Фурия" - непосредственно в боевых условиях. Тренировки "Фурии" проходили в сложных погодных условиях при низкой температуре.

Также во время испытаний в зоне военных действий комплекс А1-С "Фурия" показал позитивные результаты. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на форуме в Давосе протестировали противодронные пушки, миссия которых - глушить сигнал беспилотников.

 

Теги материала: беспилотник, Украина, испытание
Новости СМИ2
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