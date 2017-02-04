SpaceX продемонстрировала скорость движения "поезда будущего".

В субботу, 4 февраля, SpaceX представила панорамное видео первой поездки "поезда будущего" внутри вакуумной трубы Hyperloop, сообщил Укринформ.
По данным источника, видео было сделано на соревновании Hyperloop Pod Competition. Предполагается, что капсулы внутри нее будут достигать скорости 1130 километров в час.
Стоит отметить, что видеокамера была прикреплена на одну из тележек, которые двигались по тестовому участку.
Кроме этого, в самом соревновании приняли участие 26 команд. И каждая из них представила миру свои варианты капсул для "поезда будущего".
Идея вакуумного поезда принадлежит Илону Маску.
Предполагается, что капсулы внутри системы труб будут достигать скорости 1130 километров в час.
Как сообщал MIGnews.com.ua, корпорация SpaceX и Tesla является разработками Илона Маска. Одним из главных достижений Маска считают многоразовую ракету Falcon 9, с помощью которой можно наименее затратно доставлять грузы на Международные космические станции. А также Маск является советником Трампа.