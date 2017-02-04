SpaceX продемонстрировала скорость движения "поезда будущего".

MIGnews.com.ua

В субботу, 4 февраля, SpaceX представила панорамное видео первой поездки "поезда будущего" внутри вакуумной трубы Hyperloop, сообщил Укринформ .

По данным источника, видео было сделано на соревновании Hyperloop Pod Competition. Предполагается, что капсулы внутри нее будут достигать скорости 1130 километров в час.

Стоит отметить, что видеокамера была прикреплена на одну из тележек, которые двигались по тестовому участку.

Кроме этого, в самом соревновании приняли участие 26 команд. И каждая из них представила миру свои варианты капсул для "поезда будущего".

Идея вакуумного поезда принадлежит Илону Маску.

Предполагается, что капсулы внутри системы труб будут достигать скорости 1130 километров в час.