ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Наука
SpaceX продемонстрировала скорость движения "поезда будущего".
04.02.2017 17:44

SpaceX продемонстрировала скорость движения "поезда будущего".  Видеорепортаж

В субботу, 4 февраля, SpaceX представила панорамное видео первой поездки "поезда будущего" внутри вакуумной трубы Hyperloop, сообщил Укринформ.

По данным источника, видео было сделано на соревновании Hyperloop Pod Competition. Предполагается, что капсулы внутри нее будут достигать скорости 1130 километров в час.

Стоит отметить, что видеокамера была прикреплена на одну из тележек, которые двигались по тестовому участку.

Кроме этого, в самом соревновании приняли участие 26 команд. И каждая из них представила миру свои варианты капсул для "поезда будущего".

Идея вакуумного поезда принадлежит Илону Маску.

Предполагается, что капсулы внутри системы труб будут достигать скорости 1130 километров в час.

Как сообщал MIGnews.com.ua, корпорация SpaceX и Tesla является разработками Илона Маска. Одним из главных достижений Маска считают многоразовую ракету Falcon 9, с помощью которой можно наименее затратно доставлять грузы на Международные космические станции. А также Маск является советником Трампа

Теги материала: SpaceX, Элон Маск, поезд, наука, ВИДЕО
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Искусственный интеллект разгромил опытных игроков в покер
Важное
Искусственный интеллект разгромил опытных игроков в покер  Видеорепортаж
Илон Маск начнет строительство тоннеля от своего кабинета до аэропорта, чтобы избежать пробок
Важное
Илон Маск начнет строительство тоннеля от своего кабинета до аэропорта, чтобы избежать пробок
Британские ученые нашли способ без пломб вылечить зуб
Важное
Британские ученые нашли способ без пломб вылечить зуб
Американцы восстановят телескоп первооткрывателя Плутона
Важное
Американцы восстановят телескоп первооткрывателя Плутона
Главные достижения украинской науки и техники в 2016 году
Важное
Главные достижения украинской науки и техники в 2016 году
В Китае найден меч, которому более двух тысяч лет
Важное
В Китае найден меч, которому более двух тысяч лет  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

На Майдане Незалежности дети поддержали военных и жителей Авдеевки
Эксклюзив  На Майдане Незалежности дети поддержали военных и жителей Авдеевки
04.02.2017
Шкиряк о ликвидации "главы милиции ЛНР" Анащенко: Это зачистка боевиков российскими спецслужбами
Эксклюзив  Шкиряк о ликвидации "главы милиции ЛНР" Анащенко: Это зачистка боевиков российскими спецслужбами  Видеорепортаж
04.02.2017
Зубко рассказал, когда Порошенко встретится с Путиным
Эксклюзив  Зубко рассказал, когда Порошенко встретится с Путиным  Видеорепортаж
04.02.2017
Зубко о ситуации в Авдеевке: Власть готова к эвакуации, но жители не спешат покидать свои дома
Эксклюзив  Зубко о ситуации в Авдеевке: Власть готова к эвакуации, но жители не спешат покидать свои дома  Видеорепортаж
04.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика