ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Наука
В Египте обнаружили саркофаги, которые могли быть сделаны инопланетянами
05.01.2017 13:30

В Египте обнаружили саркофаги, которые могли быть сделаны инопланетянами

В Египте, возле пирамид на плато Гиза, археологи нашли 24 таинственных захоронения с саркофагами из твердого асуанского гранита. Об этом сообщает Express.co.uk.

Саркофаги сделаны из твердого асуанского гранита весом более 100 тонн. А каменная резка на нем выполнена настолько точно, что ученые предположили, что гробницы принадлежат вовсе не фараонам. Их возвели инопланетные расы и оставили на Земле, а египетские короли лишь подобрали их.

Также на находках археологи обнаружили неизвестные ранее иероглифы.

Истинное предназначение саркофагов не установлено. Однако становится ясна большая значимость захоронений, так как резка по граниту выполнена так точно для того, чтобы воздух не попадал внутрь на протяжении многих тысячелетий.

Фото: Express

Фото: Express

В могилах захоронены боги плодородия Аписы - священные быки. Их культовым центром был город Мемфис, который считается одним из самых важных религиозных, административных и культурных центров Древнего Египта.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, китайские археологи обнаружили в одной из гробниц старинный меч возрастом приблизительно 2300 лет. Меч частично сохранил свою первоначальную заточку.

Теги материала: Египет, археологи, раскопки, гробница, саркофаг
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Китае найден меч, которому более двух тысяч лет
Важное
В Китае найден меч, которому более двух тысяч лет  Видеорепортаж
В Запорожье нашли древний комплекс для совершения культовых обрядов
Важное
В Запорожье нашли древний комплекс для совершения культовых обрядов
В Черном море нашли 40 идеально сохранившихся старинных кораблей
Важное
В Черном море нашли 40 идеально сохранившихся старинных кораблей  Фоторепортаж
Впервые за 500 лет археологи вскрыли Гроб Христа
Важное
Впервые за 500 лет археологи вскрыли Гроб Христа  Видеорепортаж
Археологи: Марко Поло не был первооткрывателем Китая
Важное
Археологи: Марко Поло не был первооткрывателем Китая
В Австралии откопали загадочный скелет
Важное
В Австралии откопали загадочный скелет

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме
Эксклюзив  Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме
05.01.2017
Грищенко: Ле Пен не светит президентство во Франции
Эксклюзив  Грищенко: Ле Пен не светит президентство во Франции  Видеорепортаж
05.01.2017
Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
Эксклюзив  Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
05.01.2017
Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме
Эксклюзив  Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме
04.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика