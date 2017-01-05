В Египте обнаружили саркофаги, которые могли быть сделаны инопланетянами

MIGnews.com.ua

В Египте, возле пирамид на плато Гиза, археологи нашли 24 таинственных захоронения с саркофагами из твердого асуанского гранита. Об этом сообщает Express.co.uk .

Саркофаги сделаны из твердого асуанского гранита весом более 100 тонн. А каменная резка на нем выполнена настолько точно, что ученые предположили, что гробницы принадлежат вовсе не фараонам. Их возвели инопланетные расы и оставили на Земле, а египетские короли лишь подобрали их.

Также на находках археологи обнаружили неизвестные ранее иероглифы.

Истинное предназначение саркофагов не установлено. Однако становится ясна большая значимость захоронений, так как резка по граниту выполнена так точно для того, чтобы воздух не попадал внутрь на протяжении многих тысячелетий.

Фото: Express

Фото: Express

В могилах захоронены боги плодородия Аписы - священные быки. Их культовым центром был город Мемфис, который считается одним из самых важных религиозных, административных и культурных центров Древнего Египта.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, китайские археологи обнаружили в одной из гробниц старинный меч возрастом приблизительно 2300 лет. Меч частично сохранил свою первоначальную заточку.