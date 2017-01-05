В ближайшие десять лет NASA собирается исследовать неизведанные астероиды

MIGnews.com.ua

Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) собирается организовать новую миссию по изучению астероидов и солнечной системы. Об этом намерении NASA пишет на своем сайте.

NASA выбрала две миссии - "Люси" и "Психея", которые помогут "открыть новые горизонты в одной из наиболее ранних эр истории нашей солнечной системы - менее чем 10 миллионов лет после рождения Солнца".

В октябре 2021 года стартует первая миссия "Люси". С Земли будет запущен космический робот "Люси", задание которого заключается в изучении шести Троянских астероидов Юпитера. Планируется, что робот будет собирать информацию в течении 2027-2033 годов.

В рамках второй миссии под названием "Психея", в 2023 году также запустят космического робота, чтобы изучить гигантский астероид "(16) Психея". Ученые хотят выяснить, может ли астероид быть незащищенным ядром старинной планеты, которая могла быть величиной в Марс, но которая потеряла свой каменный внешний шар в результате сильных столкновений много биллионов лет назад. Планируется, что миссия "Психея" достигнет астероида к 2030 году.

"Люси" посетит целевые загадочные Троянские астероиды Юпитера, в то время как "Психея" будет изучать уникальный астероид, багатый на металлы, который ранее никто никогда не посещал. Это то, для чего предназначены миссии Программы исследований – смело идти туда, где мы никогда не были для того, чтобы открыть дорогу революционной науке”, - сказал Томас Зубрухен, помощник администратора Дирекции научных миссий НАСА в Вашингтоне.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в NASA считают, что спутник Сатурна Титан лучше подходит для колонизации, чем Марс. Ученые предполагают, что на Титане людям не понадобятся костюмы от избыточного давления.