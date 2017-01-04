Главные достижения украинской науки и техники в 2016 году

2016 год для Украины не прошел без новых разработок в сфере науки и техники. В частности, украинцы научились пересаживать искусственное сердце, победили в конкурсе от NASA и разработали автомобиль, способный проехать 570 километров на литре горючего. BBC Украина собрал главные достижения науки и техники Украины за 2016 год.

Первая пересадка искусственного сердца

Команда кардиохирурга Бориса Тодурова летом 2016 года впервые провела уникальную для Украины операцию по пересадке искусственного сердца. Эта процедура была единственным шансом выжить у 42-летнего пациента, который ожидал донорское сердце. В октябре Тодуров повторил это действие уже на 30-летней пациентке.

Победа на конкурсе от NASA

Команда украинских изобретателей победила в номинации "Выбор аудитории" на конкурсе NASA со своим самолетом-"попрыгунчиком" Mars Hopper. Он предназначен для исследования полярных шапок и должен питаться сухим льдом, расположенным на них. Каждый прыжок "попрыгунчика" длится несколько минут.

Масса разработок для армии

Большим количеством разработок отметилась военная сфера. Так, Укроборонпром представил боевой модуль "Тайпан" - устанавливаемый на бронемашины, он может автоматически наводить пушки на выбранные оператором цели.

На помощь танкистам придет разработка от проекта LimpidArmor - шлем Microsoft HoloLens совместно с камерами на броне танка в реальном времени показывают 360-градусную панораму происходящего снаружи.

Гранаты, которые не могут скатиться - разработка фирмы "Адрон". Основное их отличие - не округлая форма и термобарическое вещество в основе, создающее температуру до 3000 °C.

Ракетный комплекс "Гром-2" от КБ "Южный" - главный конкурент российских "Искандеров". К сожалению "Искандер" во многом опережает украинский аналог - у него нет ограничений в дальности стрельбы (Украина не имеет права разрабатывать ракетные комплексы с радиусом поражения больше 300 км и боевой нагрузкой более 500 кг) и есть возможность вооружать их ядерными боеголовками, которых у Украины нет.

Общественное конструкторское бюро беспилотной авиации "Матрица технологий" - Matrix-UAV - для целей армии разработало "фантастическую штуку" (по мнению волонтера Юрия Касьянова) - беспилотник, который может летать несколько часов, покрывать расстояние в сотни километров и брать на борт десятки килограмм груза.

Не армией единой

Прототип автомобиля, способного проехать 570 километров на одном литре горючего - разработка студентов из Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Хотя мировой рекорд - 2 тысячи километров, достижение украинских студентов принесло им победу на трассе соревнований в рамках эко-фестиваля Make The Future в Лондоне.

На конкурсе Sikorsky Challenge в Киеве победила батарейка, которая работает 12 лет, от киевских ученых. Само устройство питания чуть больше по размерам спичесного коробка. При производстве используются природные свойства изотопа водорода трития. "Компания из США City Labs выпускает подобные, только сила тока этих батареек в тысячу раз меньше, чем в нашей", - рассказал глава команды разработки кандидат технических наук Владислав Киселев.

Достижения "Антонова"

2016-й был очень плодотворным для госконцерна "Антонов". Сперва в британском Фарнборо было заклчюено соглашение с канадской Esterline CMC Electronics для того, чтобы заменить оборудование, которое раньше покупали у РФ. Тогда и показали новый Ан-178 - многоцелевой транспортный самолет, особенность которого - возможность базироваться на различных аэродромах, вплоть до грунтовых и высокогорных.

Под конец 2016 года был показан еще один транспортный самолет - Ан-132. Его производство должны наладить в Саудовской Аравии. Самолет нацелен на широкое применение в военной области и собран, согласно заявлениям разработчиков, без единой детали из России.

Космический грузовик

Американская компания Orbital ATK осенью запустила новую модификацию ракеты Antares 230. Первая ступень космического аппарата была модифицирована Южным машиностроительным заводом им. Макарова. До этого использовали разработанные в России модификации ракет - вплоть до 28 октября 2014 года. Работа над конструкцией велась в КБ "Южное", изготовлена она была на заводе "Южмаш" совместно с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор", "Хартрон-Юком" (Запорожье), "ЧеЗаРа" и "Рапид" (Чернигов).

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, ракета-носитель Falcon 9 возобновит полеты - запуск спутника Iridium NEXT состоится 8 января 2017 года с космодрома Ванденберг.