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Астрономы узнали, откуда инопланетяне посылают сигналы землянам
04.01.2017 12:41

Астрономы узнали, откуда инопланетяне посылают сигналы землянам

Ученые выяснили, что постоянные вспышки радиоволн, которые многие считают сигналами от инопланетян, поступают из галактики, находящейся в 140 миллионах световых лет от планеты Земля. Об этом сообщила РИА Новости.

Команда канадских ученых из университета Макгилла во главе с Паулем Шольцем локализовали источник сигналов, наблюдая за новыми радиовспышками. Данное явление астрономы зафиксировали с помощью мощнейшего 300-метрового телескопа Аресибо в Пуэрто-Рико и интерферометра VLA.

На данный момент, ученые определили местоположение источника сигналов с точностью до десятой доли секунды дуги.

Стоит отметить, что ранее астрономы считали, что вспышки исходят из созвездия Возничего в плоскости нашей галактики Млечный Путь. Но оказалось, что сигналы только проходят сквозь созвездие Возничего, а сам источник вспышек находится в тусклой галактике, невидимой для нас в оптическом диапазоне.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители NASA заявили, что вместо Марса следует колонизировать спутник Сатурна.

Теги материала: космос, инопланетно, ученые, астрономия, астрономы, сигнал
Новости СМИ2
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