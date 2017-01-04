Астрономы узнали, откуда инопланетяне посылают сигналы землянам

MIGnews.com.ua

Ученые выяснили, что постоянные вспышки радиоволн, которые многие считают сигналами от инопланетян, поступают из галактики, находящейся в 140 миллионах световых лет от планеты Земля. Об этом сообщила РИА Новости .

Команда канадских ученых из университета Макгилла во главе с Паулем Шольцем локализовали источник сигналов, наблюдая за новыми радиовспышками. Данное явление астрономы зафиксировали с помощью мощнейшего 300-метрового телескопа Аресибо в Пуэрто-Рико и интерферометра VLA.

На данный момент, ученые определили местоположение источника сигналов с точностью до десятой доли секунды дуги.

Стоит отметить, что ранее астрономы считали, что вспышки исходят из созвездия Возничего в плоскости нашей галактики Млечный Путь. Но оказалось, что сигналы только проходят сквозь созвездие Возничего, а сам источник вспышек находится в тусклой галактике, невидимой для нас в оптическом диапазоне.