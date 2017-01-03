Ракета-носитель Falcon 9 возобновляет полеты

MIGnews.com.ua

Ракета-носитель Falcon 9 возобновит полеты – запуск спутника Iridium NEXT состоится 8 января 2017 года с космодрома Ванденберг, сообщает русская служба ВВС со ссылкой на компанию-создателя SpaceX Илона Маска.

Согласно заявлению, с помощью Falcon 9 американская компания Iridium Communications планирует вывести в космос первую группу телекоммуникационных спутников нового поколения Iridium. Ракеты-носители производства SpaceX должны доставить на орбиту несколько десятков таких аппаратов.

По информации SpaceX, Федеральное управление гражданской авиации, ВВС США, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Национальный совет по безопасности на транспорте уже завершили расследование сентябрьской аварии Falcon 9.

Согласно выводам комиссии, взрыв ракеты на стартовом столе спровоцировали неполадки в одном из трех баллонов, расположенных внутри бака с жидким кислородом во второй ступени ракеты.

В SpaceX подчеркнули, что в компании предприняли все необходимые меры для того, чтобы не допустить повторения аварии.

В результате взрыва компания потеряла ракету и израильский коммуникационный

Как сообщал MIGnews.com.uа, 1 сентября ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX взорвалась на стартовой площадке на мысе Канаверал в штате Флорида во время тестирования двигателей.