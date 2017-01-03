В январе украинцы увидят уникальное явление - звездопад Квадрантиды

MIGnews.com.ua

В ночь с 3 на 4 января, придется пик метеорного потока Квадрантиды. Об этом сообщил Укринформ .

При условии отсутствия облаков, это уникальное явление можно будет увидеть невооруженным глазом.

Стоит отметить, что это явление циклично и происходит каждый год.

Первым метеорный поток заметил и описал итальянец Антонио Брукаласси 2 января 1825 года. Обычно прародителями метеорных потоков являются кометы, однако в Квадрантиды это не совсем так. Ученые даже предполагали, что "отец" потока разрушен. Но в марте 2003 года был открыт астероид (196256) 2003 ех1, который является осколком кометы. С него и появляются в начале января каждого года удивительные Квадрантиды.