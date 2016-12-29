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Украинцы в новогоднюю ночь смогут увидеть гигантскую комету
29.12.2016 18:07

Украинцы в новогоднюю ночь смогут увидеть гигантскую комету

В ночь с 31 декабря на 1 января украинцы смогут увидеть гигантскую комету на небе возле спутника Земли  - Луны. Об этом сообщила Страна.ua.

"Забудьте о новогодних фейерверках, посмотрите в Новый год на небо. В то время, когда люди будут встречать Новый год, комета будет вблизи Луны и будет видна тем, кто смотрит на Запад", - сообщили в NASA.

Но стоит отметить, что невооруженным глазом наблюдать за небесным явлением будет невозможно.

Кроме этого, указанная комета 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková проходит вдоль своей орбиты впервые за 5 лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Соединенных Штатах Америки сотрудники Американского национального агентства по воздухоплаванию и исследованию космического пространства провели успешный пуск ракеты-носителя Atles V с метеоспутником нового поколения GOES-R.

Теги материала: луна, комета, небесное тело, микроскоп, НАСА, спутник, фото
Новости СМИ2
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