Украинцы в новогоднюю ночь смогут увидеть гигантскую комету

В ночь с 31 декабря на 1 января украинцы смогут увидеть гигантскую комету на небе возле спутника Земли - Луны. Об этом сообщила Страна.ua.
"Забудьте о новогодних фейерверках, посмотрите в Новый год на небо. В то время, когда люди будут встречать Новый год, комета будет вблизи Луны и будет видна тем, кто смотрит на Запад", - сообщили в NASA.
Но стоит отметить, что невооруженным глазом наблюдать за небесным явлением будет невозможно.
Кроме этого, указанная комета 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková проходит вдоль своей орбиты впервые за 5 лет.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Соединенных Штатах Америки сотрудники Американского национального агентства по воздухоплаванию и исследованию космического пространства провели успешный пуск ракеты-носителя Atles V с метеоспутником нового поколения GOES-R.