Украинцы в новогоднюю ночь смогут увидеть гигантскую комету

MIGnews.com.ua

В ночь с 31 декабря на 1 января украинцы смогут увидеть гигантскую комету на небе возле спутника Земли - Луны. Об этом сообщила Страна.ua .

"Забудьте о новогодних фейерверках, посмотрите в Новый год на небо. В то время, когда люди будут встречать Новый год, комета будет вблизи Луны и будет видна тем, кто смотрит на Запад", - сообщили в NASA.

Но стоит отметить, что невооруженным глазом наблюдать за небесным явлением будет невозможно.

Кроме этого, указанная комета 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková проходит вдоль своей орбиты впервые за 5 лет.