Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Регионы - Житомир
В Житомире в транспорте появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда
06.09.2017 16:29

В Житомире в транспорте появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что во всем коммунальном наземном транспорте города внедрили бесконтактные технологии оплаты проезда банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

Стационарные терминалы для приема бесконтактных платежей установили в 110 троллейбусах Житомира, а весь парк коммунального транспорта города оборудовали ручными терминалами. Отмечается, что оплату банковской картой и NFC устройством можно производить и на ручных терминалах кондуктора во всех троллейбусах и трамваях на основных городских маршрутах.

"Житомир стал первым городом в Украине, где в наземном городском общественном транспорте введен бесконтактный расчет банковской картой. Кроме того, мы сегодня среди лидеров не только в Украине, а и в числе самых европейских городов", - сказал Сухомлин.

Кроме того, в электротранспорте города можно оплачивать проезд бесконтактными пластиковыми картами.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, более 85% киевских дорог нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

Теги материала: Житомир, общественный транспорт, терминал, оплата, проезд
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Львовский мусор добрался уже до Житомира
Важное
Львовский мусор добрался уже до Житомира
В Житомире загорелось здание управления Нацполиции
Важное
В Житомире загорелось здание управления Нацполиции  Фоторепортаж
Сегодня стартует набор в патрульную полицию Житомира
Важное
Сегодня стартует набор в патрульную полицию Житомира
МВД: В Житомирской области пьяный судья сбил насмерть мотоциклиста
Важное
МВД: В Житомирской области пьяный судья сбил насмерть мотоциклиста
В ГСЧС пояснили причины смога в Житомирской области
Важное
В ГСЧС пояснили причины смога в Житомирской области
Сладко жить не запретишь: из супермаркета Житомира украли 100 плиток шоколада
Важное
Сладко жить не запретишь: из супермаркета Житомира украли 100 плиток шоколада  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017
Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
Эксклюзив  Саакашвили объяснил, почему вернется в Украину именно 10 сентября
04.09.2017
Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
Эксклюзив  Саакашвили: Я один из немногих украинских политиков, у кого есть только один паспорт
04.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика