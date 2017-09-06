В Житомире в транспорте появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что во всем коммунальном наземном транспорте города внедрили бесконтактные технологии оплаты проезда банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
Стационарные терминалы для приема бесконтактных платежей установили в 110 троллейбусах Житомира, а весь парк коммунального транспорта города оборудовали ручными терминалами. Отмечается, что оплату банковской картой и NFC устройством можно производить и на ручных терминалах кондуктора во всех троллейбусах и трамваях на основных городских маршрутах.
"Житомир стал первым городом в Украине, где в наземном городском общественном транспорте введен бесконтактный расчет банковской картой. Кроме того, мы сегодня среди лидеров не только в Украине, а и в числе самых европейских городов", - сказал Сухомлин.
Кроме того, в электротранспорте города можно оплачивать проезд бесконтактными пластиковыми картами.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, более 85% киевских дорог нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.