В Житомире в транспорте появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда

MIGnews.com.ua

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что во всем коммунальном наземном транспорте города внедрили бесконтактные технологии оплаты проезда банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

Стационарные терминалы для приема бесконтактных платежей установили в 110 троллейбусах Житомира, а весь парк коммунального транспорта города оборудовали ручными терминалами. Отмечается, что оплату банковской картой и NFC устройством можно производить и на ручных терминалах кондуктора во всех троллейбусах и трамваях на основных городских маршрутах.

"Житомир стал первым городом в Украине, где в наземном городском общественном транспорте введен бесконтактный расчет банковской картой. Кроме того, мы сегодня среди лидеров не только в Украине, а и в числе самых европейских городов", - сказал Сухомлин.

Кроме того, в электротранспорте города можно оплачивать проезд бесконтактными пластиковыми картами.