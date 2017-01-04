Открытие McDonald's в Запорожье вызвало давку и огромные пробки. Фото

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Во вторник, 3 января, в Запорожье около 17:30 открыли отремонтированный McDonald's, пишет Голос Запорожья .

Это событие вызвало такой ажиотаж у жителей города, что они начали собираться под зданием еще с 15:00. При этом людей было настолько много, что очередь растянулась аж до проспекта Металлургов и на проезжей части образовалась пробка.

Работники McDonald's при входе в кафе выставили оградительные заборы. Однако это не остановило голодных граждан и через несколько часов ожидания они сломали преграду и ринулись к дверям.

Внутрь запорожцев пускали поочередно либо же группами. Даже после этого люди еще долго прождали на улице, несмотря на то что обслуживали гостей две полосы.

Стоит отметить, что вчера не обошлось без инцидентов. По информации местного ресурса "Забор" двум мужчинам разбили носы, в тот момент когда они пытались пробраться внутрь здания вне очереди.

Запорожский McDonald's был закрыт на ремонт еще с лета прошлого года. Изначально его открытие планировалось осуществить 2 января. Во время перестройки рабочие значительно расширили площадь здания, а также появился Макдрайв.