ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Регионы - Запорожье
Открытие McDonald's в Запорожье вызвало давку и огромные пробки. Фото
04.01.2017 14:46

Открытие McDonald's в Запорожье вызвало давку и огромные пробки. Фото  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Во вторник, 3 января, в Запорожье около 17:30 открыли отремонтированный McDonald's, пишет Голос Запорожья.

Это событие вызвало такой ажиотаж у жителей города, что они начали собираться под зданием еще с 15:00. При этом людей было настолько много, что очередь растянулась аж до проспекта Металлургов и на проезжей части образовалась пробка.

Работники McDonald's при входе в кафе выставили оградительные заборы. Однако это не остановило голодных граждан и через несколько часов ожидания они сломали преграду и ринулись к дверям.

Внутрь запорожцев пускали поочередно либо же группами. Даже после этого люди еще долго прождали на улице, несмотря на то что обслуживали гостей две полосы.

Стоит отметить, что вчера не обошлось без инцидентов. По информации местного ресурса "Забор" двум мужчинам разбили носы, в тот момент когда они пытались пробраться внутрь здания вне очереди.

Запорожский McDonald's был закрыт на ремонт еще с лета прошлого года. Изначально его открытие планировалось осуществить 2 января. Во время перестройки рабочие значительно расширили площадь здания, а также появился Макдрайв.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 29 декабря в Черкассах группа неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения напала на мужчину, его госпитализировали в отделение нейрохирургии с множеством травм и сотрясением. 

Теги материала: Запорожье, Макдоналдс, драка, фото, видео
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [24] всего оценили 6
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Лучшим аэропортом Украины стал Международный аэропорт "Запорожье"
Важное
Лучшим аэропортом Украины стал Международный аэропорт "Запорожье"
Неудачное ограбление: Две женщины угнали авто и, отъезжая, врезались в столб
Важное
Неудачное ограбление: Две женщины угнали авто и, отъезжая, врезались в столб
В Запорожье продолжили вышивать карту-оберег Украины
Важное
В Запорожье продолжили вышивать карту-оберег Украины
В Запорожье не будут сносить памятники Дзержинскому и Орджоникидзе
Важное
В Запорожье не будут сносить памятники Дзержинскому и Орджоникидзе
Запорожье отмечает День города
Важное
Запорожье отмечает День города
В Запорожье переселенцы получат материальную помощь от ООН
Важное
В Запорожье переселенцы получат материальную помощь от ООН

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
Эксклюзив  Синоптики: На Рождество температура опустится до -25 градусов
04.01.2017
НАБУ расследует факт коррупции при назначении Луценко генпрокурором
Эксклюзив  НАБУ расследует факт коррупции при назначении Луценко генпрокурором  Видеорепортаж
04.01.2017
Топ-5 советов, как защититься от мороза
Эксклюзив  Топ-5 советов, как защититься от мороза
04.01.2017
Крамаренко: Ограничение наличных расчетов нужно для введения тотального контроля
Эксклюзив  Крамаренко: Ограничение наличных расчетов нужно для введения тотального контроля
04.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика