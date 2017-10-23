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Во Львове возобновили отопительный сезон
23.10.2017 11:23

Во Львове возобновили отопительный сезон

Отопительный сезон для всех категорий потребителей начали возобновлять в понедельник, 23 октября, во Львове. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Соответствующее решение приняли на основании распоряжения "О восстановлении подачи теплоносителя для отопления" ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго".

"Сегодня утром мы начали восстанавливать подачу отопления в жилые дома, бюджетные учреждения и другим потребителям. Процесс возобновления проходит спокойно, никаких проблем или порывов нет. Надеемся течение дня обеспечить теплом наших потребителей", - заявил главный инженер ЛГКП "Львовтеплоэнерго" Владимир Штейбарт.

До этого отопление получали четыре учреждения на основе писем-обращений, которые отправили руководители заведений. Среди них областная клиническая больница, Западноукраинский специализированный детский медицинский центр, Львовский областной госпиталь ветеранов войны и репрессированных и СШ №45.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 15 октября, во Львове приостанавливают отопительный сезон в связи с потеплением.

Теги материала: Львов, отопление, городской совет, возобновление
Новости СМИ2
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