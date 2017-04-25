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Во Львове активисты заблокировали отделение Сбербанка
25.04.2017 16:57

Во Львове активисты заблокировали отделение Сбербанка  Фоторепортаж

Во Львове активисты партии "Национальный корпус", которая была создана на базе национального батальона "Азов", заблокировали отделение "дочки" российского Сбербанка, расположенного на проспекте Черновола, 2б. Об этом сообщается на официальном сайте "Азова".

Также на сайте "Азова" отмечено, что блокада является бессрочной.

"Пора перечеркнуть деятельность российского Сбербанка во Львове. Национальный корпус начинает бессрочную блокаду", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители "Национального корпуса" практически месяц блокировали работу "дочки" российского Сбербанка. Блокаду ненадолго прекращали, но позже было принято решение о возобновлении акции, участники "Национального корпуса" требуют, чтобы российские банки покинули украинский рынок.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Хозяйственный суд в Киеве признал недействительными десять торговых марок "дочки" российского Сбербанка.

Теги материала: Львов, Сбербанк, отделение, Азов, фото
Новости СМИ2
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