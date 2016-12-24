Во Львове продлили карантин во всех школах до конца года

MIGnews.com.ua

Во Львове городская комиссия по техногенной опасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении временного прекращения занятий в школах города до 30 декабря. Это связано с повышением уровня заболеваемости детей школьного возраста гриппом и ОРВИ, передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Занятия в школах приостановили с 26 по 30 декабря, однако режим работы дошкольных учебных заведений изменять не планируется. В течение прошлой недели острыми респираторными заболеваниями заболели 8,5 тысяч человек, а в течение этой недели зафиксировано десять тысяч случаев заболеваний. Интенсивный порог возрос и уже в два раза превысил эпидемический порог. Большинство заболевших являются детьми от пяти до 17 лет.