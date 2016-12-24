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Во Львове продлили карантин во всех школах до конца года
24.12.2016 15:59

Во Львове продлили карантин во всех школах до конца года

Во Львове городская комиссия по техногенной опасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении временного прекращения занятий в школах города до 30 декабря. Это связано с повышением уровня заболеваемости детей школьного возраста гриппом и ОРВИ, передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Занятия в школах приостановили с 26 по 30 декабря, однако режим работы дошкольных учебных заведений изменять не планируется. В течение прошлой недели острыми респираторными заболеваниями заболели 8,5 тысяч человек, а в течение этой недели зафиксировано десять тысяч случаев заболеваний. Интенсивный порог возрос и уже в два раза превысил эпидемический порог. Большинство заболевших являются детьми от пяти до 17 лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во Львове закрыли общеобразовательные учреждения с 20 по 23 декабря.

Теги материала: Львов, школа, карантин, дети, школьники
Новости СМИ2
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