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В Киеве на неделю ограничат движение по мосту Метро
18.10.2017 10:56

В Киеве на неделю ограничат движение по мосту Метро

Движение транспортных средств по мосту Метро в Киеве будет временно ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

С 23:00 четверга, 19 октября, по 18:00 среды, 25 октября, на проезжей части моста Метро через Русановский пролив ограничат движение транспорта до одной полосы в каждом направлении.

Такие ограничения связаны с проведением ремонтных работ дорожного покрытия.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, движение по улицам в центре Киева будет перекрыто во вторник, 17 октября, из-за усиленных мер обеспечения общественной безопасности.

Также начальник Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко заявил, что меры безопасности, в частности перекрытие улиц, в центре Киева связаны с визитом президента Мальты Мари-Луиз Колейро Прека в Украину.

Теги материала: Киев, движение, ограничение, мост
Новости СМИ2
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