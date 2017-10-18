В Киеве на неделю ограничат движение по мосту Метро

Движение транспортных средств по мосту Метро в Киеве будет временно ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
С 23:00 четверга, 19 октября, по 18:00 среды, 25 октября, на проезжей части моста Метро через Русановский пролив ограничат движение транспорта до одной полосы в каждом направлении.
Такие ограничения связаны с проведением ремонтных работ дорожного покрытия.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, движение по улицам в центре Киева будет перекрыто во вторник, 17 октября, из-за усиленных мер обеспечения общественной безопасности.
Также начальник Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко заявил, что меры безопасности, в частности перекрытие улиц, в центре Киева связаны с визитом президента Мальты Мари-Луиз Колейро Прека в Украину.