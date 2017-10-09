Школы и детские сады Киева начали подключать к отоплению

MIGnews.com.ua

Учреждения социальной сферы в Киеве начали подключать к отоплению в понедельник, 9 сентября. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает Укринформ .

"С сегодняшнего дня в Киеве начинается отопительный сезон. У нас есть распоряжение от 6 октября о том, что с 9 октября в Киеве начинается отопительный сезон. Начинается он с запуска тепла в школах, садах и в других учреждениях социальной сферы. Соответственно на эти работы необходимо будет четыре-пять дней для того, чтобы подключить все такие объекты ", - сказал он.

Кроме того, Пантелеев уточнил, что после этого стартует планирование подключения к отоплению жилых домов в Киеве.

"Напомню, подключение жилых домов в соответствии с действующим законодательством происходит после того, как среднесуточная температура в течение трех дней подряд будет меньше 8 градусов", - добавил заместитель.