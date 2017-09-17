После пожара в одесском лагере Кличко приказал проверить все школы Киева

MIGnews.com.ua

Мэр Киева Виталий Кличко отдал поручение о проверке всех учебных заведений и детских учреждений на соблюдение правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Я дал поручение первому заместителю председателя КГГА Геннадий Плис организовать проверку ответственными службами всех учебных заведений и детских учреждений на соблюдение правил пожарной безопасности и обеспеченность необходимыми средствами пожаротушения. С понедельника такая проверка в Киеве начнется и должна быть проведена в сжатые сроки. То, что случилось в Одессе, - это страшная трагедия, которой можно было предотвратить", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, прокуратура Одесской области открыла уголовное дело по факту служебной халатности , которая привела к гибели детей в лагере "Виктория".