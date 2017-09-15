В центре Киева на три дня ограничат движение транспорта

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Движение транспортных средств в центре Киева будет ограничено с 15 по 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Такое решение принято в связи с подготовкой и проведением Всеукраинского праздника благодарения. Движение транспорта ограничат с 21:00 пятницы, 15 сентября, по 6:00 понедельника, 18 сентября. Данные меры коснуться улицы Крещатик на отрезке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловская.

Кроме того, в воскресенье, 17 сентября, движение транспорта ограничат по маршруту Контрактовая площадь - улица Сагайдачного (на перекресте с улицей Игоревская) - улица Сагайдачного - улица Константиновская - Контрактовая площадь. С 8:00 до 13:30 там будет проходить легкоатлетический пробег "Беги как девушка".