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Все станции киевского метро обустроят камерами с системой распознавания лиц
13.09.2017 17:49

Все станции киевского метро обустроят камерами с системой распознавания лиц

Видеокамеры с системой распознавания лиц будут установлены в вестибюлях всех станций Киевского метрополитена. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на директора департамента информационно-коммуникационных технологий, руководителя проекта Kyiv Smart City Юрия Назарова.

"Мы планируем до конца 2017 года установить камеры видеонаблюдения на входах и выходах всех станций метрополитена для обеспечения безопасности", - сказал он.

Решение об установке камер приняла Киевская городская государственная администрация. На каждой станции метро планируется установить от четырех до десяти видеокамер, в зависимости от количества входов.

В настоящее время департамент объявил тендер на поставку камер на 11 миллионов гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 8 сентября, в киевском метрополитене состоялась встреча о порядке перевозки пассажиров маломобильных групп населения.

Теги материала: Киев, метро, камера, КГГА
Новости СМИ2
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