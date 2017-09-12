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Кличко проверил две новые киевские школы
12.09.2017 16:26

Кличко проверил две новые киевские школы

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал недавно построенную начальную школу гимназии "Киевская Русь" в Дарницком районе, заявив, что все новые школы, которые сдают в эксплуатацию в Киеве, должны быть современными и соответствовать самым высоким стандартам. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Мы находимся в ультрасовременной школе, открытой 1 сентября. Могу без преувеличения сказать, что я горжусь, что мы открываем такие школы. Это - стандарт. Мы показываем, какими должны быть учебные заведения столицы", - сказал он.

Сообщается, что гимназию "Киевская Русь" с углубленным изучением истории и культуры славянских народов открыли в Дарницком районе в 2013 году, но позже появилась необходимость расширить заведение. Начальную школу начали строить в августе 2016 года. На территории гимназии построили корпус начальной школы на 22 класса, где могут учиться 660 детей.

В ходе строительства использовали самые новые технологии по энергосбережению, установлены LED-светильники, классы оснащены современными интерактивными досками. Кроме того, установили покрытие экологического линолеума, потолок системы ARMSTRONG и увеличили площадь окон в спортивном зале. В школе есть система видеонаблюдения. В настоящее время там учатся 1348 учеников.

"Гимназия создана по новым строительным нормам и имеет отличную материально-техническую базу: профильные кабинеты с современным оборудованием, просторные коридоры, две спортивные, гимнастическую и тренажерный залы, бассейн, стадион, два баскетбольных и волейбольных площадки, библиотека, кабинеты врача, логопеда, психолога, большую современную столовую", - говорится в сообщении.

"Очень важно, чтобы в спальных районах города, где большое количество жителей, была и надлежащая инфраструктура - школы, детские сады, больницы. И мы делаем все для этого", - отметил Кличко.

Также мэр Киева посетил еще одну школу в Дарницком районе, открывшуюся 1 сентября. Начальную школу №333 построили за счет инвестиционных средств, в ней будут работать 12 классов на 360 мест.

Кличко указал, что в среднем 1 сентября в столице открылись три новые школы, последней стало учебное заведение в Соломенском районе на 720 мест.

"Три новые школы за год - это лучший показатель за последние 12 лет в столице. И на сегодняшний день - лучший в Украине", - подчеркнул он.

Киевский мэр добавил, что каждый год число школьников в Киеве увеличивается. Например, в течение последних трех лет количество учащихся выросло как минимум на 22 тысячи. В связи с этим открытие новых школ в разных районах Киева является важной задачей для столичной власти.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Украине только 10% учеников обучаются на других языках.

Теги материала: Киев, Виталий Кличко, школа, ученики
Новости СМИ2
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