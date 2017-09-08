На Контрактовой площади на несколько дней ограничат движение транспорта

Движение транспортных средств на Контрактовой площади и нескольких прилегающих улицах в Киеве будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В пятницу, 8 сентября, площадь и улицы перекроют с начала до окончания движения. В субботу, 9 сентября, - с начала движения до 12:00. В понедельник, 11 сентября, с начала движения до 18:00 транспортные средства не смогут попасть на Контрактовую площадь и Ильинскую улицу от Контрактовой площади до Братской улицы.
Также движение ограничат от пересечения улиц Межигорская и Спасская до улиц Сагайдачного и Андреевской, также на улице Сковороды от Контрактовой площади до пересечения с улицей Волошской.
Ограничения связаны с монтажом конструкций и оборудования для проведения "Фестиваля-открытия украинско-немецкого года языков".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Киевская городская государственная администрация поддержала инициативу проведения Всеукраинского праздника благодарения.