Киевсовет поддержал проект решения о запрете передвижных цирков-шапито

MIGnews.com.ua

Депутаты поддержали проект решения "О прекращении размещения заезжих передвижных цирков-шапито с животными на территории города Киева" в ходе заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики. Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Отмечается, что Департаменту городского благоустройства и сохранения природной среды исполнительного органа Киевского городского совета предложили запретить предоставлять согласие на размещение передвижных цирков-шапито с животными в Киеве.

"Передвижные цирки-шапито все чаще подвергаются критике зоозащитников. И это вполне логично, ведь условия содержания животных там недопустимы. Их дрессируют с использованием жестоких методов - зверей бьют, морят голодом и тому подобное. Нередко животных заставляют участвовать в жестоких цирковых номерах, например, прыгать через горящие обручи. В июле-августе 2016 года в Святошинском и Деснянском районах столицы гастролировал передвижной цирк-шапито. Это вызвало массовое возмущение и протесты природоохранных, зоозащитных организаций, а также самих киевлян ", - заявил соавтор соответствующего проекта решения, член экологической комиссии Киевсовета Сергей Пилипенко.

Он уверен, что содержать диких животных в неволе разрешено только при наличии разрешения, которое выдает Министерство экологии и природных ресурсов Украины. Но при проверках Государственная экологическая инспекция Киева всегда фиксирует, что у заезжих цирках-шапито нет подобных разрешений.

Также Законом Украины "О защите животных от жестокого обращения" запрещается создавать передвижных зверинцев и дрессировать животных, применяя насилие, однако в настоящее время не запрещает цирки-шапито, а поданный проект решения призван ввести данный запрет.

Помимо этого, сообщается, что проект решения рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Киевского городского совета.