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В Киеве увеличили количество общественного транспорта ко Дню Конституции
28.06.2017 10:07

В Киеве увеличили количество общественного транспорта ко Дню Конституции

В среду, 28 июня, в Киеве планируется увеличить количество общественного транспорта с 21:00. Об этом сообщается на сайте "Киевпасстранса".

Такие меры были предприняты в связи с празднованием 21 годовщины Конституции Украины и проведения фестиваля "Atlas Weekend", который пройдет на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины".

Так, количество подвижного состава увеличат на маршрутах троллейбусов №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45, 50, трамваев №№ 3, 8, 33 и автобусов в режиме маршрутного такси №№ 157, 166, 182, 208, 433, 530, 537, 548, 550.

Работа транспорта на данных маршрутах, которые проходят около станций метрополитена, будет осуществляться после прохождения последних поездов подземки.

Кроме того, запланировано резерв подвижного состава на автобусном маршруте № 99.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, созданная на базе Киевского совета комиссия утвердила проект решения о переименовании проспекта Победы, который проходит в Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах города.

Теги материала: Киев, День Конституции, Киевпастранс, общественный транспорт
Новости СМИ2
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