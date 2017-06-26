В Киеве появился памятник известной поэтессе Анне Ахматовой

MIGnews.com.ua

В пятницу, 23 июня, в Киеве прошло торжественное открытие памятника знаменитой поэтессе украинского происхождения Анне Ахматовой. Об этом сообщают Українські новини .

Монумент установили в Мариинском парке, его автором стал киевский скульптор Александр Стельмашенко. Отмечается, что памятник решили установить именно в Мариинском парке из-за одного случая, который произошел с поэтессой в детстве.

"Однажды, гуляя с сестрой и няней неподалеку от Мариинского дворца, маленькая Аня нашла булавку в форме лиры. Няня тогда сказала Анне, что это значит, что она станет поэтессой. И Ахматова стала - она опубликовала стих уже в 11 лет", - говорится в сообщении.

Открытие памятника, приуроченного к ее дню рождения, посетили актеры, телеведущие и литературоведы.

Ахматова является одним из символов Серебряного века, также она была переводчицей и литературоведом. Ахматова считается одной из наиболее значимых фигур русской литературы ХХ века, в 1965 и 1966 году ее номинировали на Нобелевскую премию по литературе.