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В понедельник в Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту
24.04.2017 11:00

В понедельник в Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту

В понедельник, 24 апреля, в Киеве будет ограничено движение транспортных средств на Южном мостовом переходе в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в двух полосах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Движение транспорта ограничат с 12:00 до 16:00 в связи с ремонтными работами.

Кроме того, в коммунальной корпорации призвали водителей транспортных средств отнестись к временным неудобствам с пониманием и по возможности избирать другие маршруты движения.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители коммунального предприятия "Киевпастранс" приняли решение не брендировать свои транспортные средства символикой международного песенного конкурса "Евровидение", который в 2017 году пройдет в Киеве.

Теги материала: Киев, Киевавтодор, транспорт, движение, ограничение, КГГА, Южный мост
Новости СМИ2
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