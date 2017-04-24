В понедельник в Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту

MIGnews.com.ua

В понедельник, 24 апреля, в Киеве будет ограничено движение транспортных средств на Южном мостовом переходе в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в двух полосах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Движение транспорта ограничат с 12:00 до 16:00 в связи с ремонтными работами.

Кроме того, в коммунальной корпорации призвали водителей транспортных средств отнестись к временным неудобствам с пониманием и по возможности избирать другие маршруты движения.