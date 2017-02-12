В понедельник проезд в Киеве и области снова подорожает

MIGnews.com.ua

В понедельник, 13 февраля, в отдельных маршрутках, курсирующих в Киеве и Киевской области, опять поднимут цены на проезд. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информацию, предоставленную перевозчиками.

Например, в маршрутке №721, которая следует по маршруту Киев-Вишневое, разместили объявление о том, что цены на проезд, сниженные в прошлый понедельник, 6 февраля, снова вернут.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 6 февраля, руководитель Киевской областной государственной администрации Александр Горган призвал автомобильных перевозчиков снизить стоимость проезда в общественном транспорте до того уровня, который предшествовал резкому подорожанию.

Кроме того, в администрации создали специальную рабочую группу, цель которой - изучение вопроса обоснованности стоимости проезда в общественном транспорте.