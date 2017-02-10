В Киеве появится "Парк Почайна" и еще четыре новых сквера

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, в ходе пленарного заседания Киевского городского совета депутаты приняли решение о создании в Киеве парка культуры и отдыха "Парк Почайна". Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Земельному участку, который расположен вдоль реки Почайна к заливу Вовковатая между проспектом Степана Бандеры и улицей Электриков в Оболонском районе, предоставили особый охраняемый статус. Площадь участка составляет 10,10 гектаров.

Кроме того, депутаты проголосовали за создание еще четырех скверов в Киеве. Их обустроят на улице Правды напротив домов №№ 70-76 в Подольском районе, улице Вишняковской, между домами № 5, 5-А, 5-Б в Дарницком районе, на улице Вишняковской, 8-а в Дарницком районе и на пересечении улиц Вышгородской и Резервной в Оболонском районе.

В Киевском городском совете подчеркнули, что создание парка и скверов обеспечит законные права и интересы горожан. Также это поспособствует повышению рекреационной привлекательности Киева, позволит сохранить зеленые насаждения, развить зеленые зоны и положительно повлияет на социально-культурное развитие граждан.