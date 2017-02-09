Киевлян призвали в пятницу ехать на работу на велосипедах

MIGnews.com.ua

Представители Ассоциации велосипедистов Киева предложили отметить зимний день "На велосипеде на работу", совершим велопробег к месту работы. Об этом сообщается на странице ассоциации в Facebook.

В ассоциации отметили, что множество людей во всем мире использую велосипед, чтобы добраться до места работы. Они уверены, что климат не может стать препятствием для езды на таком виде транспорта в Киеве в течение всего года. В связи с этим ассоциация призывает город создать велосипедную инфраструктуру и содержать дороги зимой чистыми.

Встреча людей, которые приняли решение присоединиться к акции, пройдет на Майдане Незалежности около Лядских ворот. Они смогут пообщаться с 08:00 до 09:30, после чего все отправятся по своим маршрутам. Кроме того, участникам акции предложили взять с собой термосы с чаем или кофе "для себя и друга".

Также в ассоциации призвали взять с собой друзей, соседей и коллег либо приехать всем офисом, добавив, что ездить вместе веселее и безопаснее.