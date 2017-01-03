В одном из городов Киевской области упала главная елка

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 января, в Переяславе-Хмельницком в Киевской области на центральной площади рухнула главная 12-метровая елка города, которую установили в честь Нового года. Об этом сообщает Вестник Переяславщины .

Инцидент произошел приблизительно в 13:30, погода была абсолютно безветренной. На центральную площадь приехали работники отдела культуры города, они собрали разбитые игрушки и остальные елочные украшения. Одна из сотрудников отдела Виктория Гурина сказала, что она расстроена падением елки, так как множество людей, среди которых и школьники, украшали ее. Многие считали, что за последние годы это самая красивая ель.

Выяснилось, что дерево упало из-за того, что болты металлической конструкции, на которой установили ель, не выдержали на уровне полутора метра от земли. Однако сотрудники коммунальной службы пообещали, что поставят елку еще раз, так как до конца новогодних и рождественских празднований осталось много времени.