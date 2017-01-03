ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Регионы - Киев
В одном из городов Киевской области упала главная елка
03.01.2017 19:17

В одном из городов Киевской области упала главная елка

Во вторник, 3 января, в Переяславе-Хмельницком в Киевской области на центральной площади рухнула главная 12-метровая елка города, которую установили в честь Нового года. Об этом сообщает Вестник Переяславщины.

Инцидент произошел приблизительно в 13:30, погода была абсолютно безветренной. На центральную площадь приехали работники отдела культуры города, они собрали разбитые игрушки и остальные елочные украшения. Одна из сотрудников отдела Виктория Гурина сказала, что она расстроена падением елки, так как множество людей, среди которых и школьники, украшали ее. Многие считали, что за последние годы это самая красивая ель.

Выяснилось, что дерево упало из-за того, что болты металлической конструкции, на которой установили ель, не выдержали на уровне полутора метра от земли. Однако сотрудники коммунальной службы пообещали, что поставят елку еще раз, так как до конца новогодних и рождественских празднований осталось много времени.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 2017 год около главной елки Украины встретили приблизительно 100 тысяч человек.

Теги материала: Киев, елка, падение, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Началась работа по внедрению 3G в киевском метро
Важное
Началась работа по внедрению 3G в киевском метро
В Новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать на три часа дольше
Важное
В Новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать на три часа дольше
В движение троллейбусов Киева будут внесены изменения
Важное
В движение троллейбусов Киева будут внесены изменения
Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Киеве выросло на 40% за четыре дня
Важное
Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Киеве выросло на 40% за четыре дня
С пятницы в Киеве ограничат продажу жетонов в метро
Важное
С пятницы в Киеве ограничат продажу жетонов в метро
В Киеве полицейского задержали на получении взятки 12,5 тыс. гривен
Важное
В Киеве полицейского задержали на получении взятки 12,5 тыс. гривен

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом
Эксклюзив  Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом  Видеорепортаж
03.01.2017
Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу
Эксклюзив  Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу  Видеорепортаж
03.01.2017
Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
Эксклюзив  Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
02.01.2017
Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет
Эксклюзив  Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет  Видеорепортаж
02.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика