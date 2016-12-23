Началась работа по внедрению 3G в киевском метро

MIGnews.com.ua

Президент украинской телекоммуникационной компании "Киевстар" Петр Чернышов рассказал о возможном появлении 3G в Киевском метрополитене уже через полгода. Об этом он сообщил в ходе встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с операторами, которая прошла в пятницу, 23 декабря, сообщает РБК-Украина .

Гройсман попросил представителей компаний мобильной связи как можно быстрее внедрить 3G услуги в метро. Он добавил, что власти помогут операторам с данным нововведением.

Также Чернышов указал на необходимость строительства единой сети, в котором будут принимать участие все операторы, строительство продлится полгода.

Кроме того, Гройсман предложил операторам организовать встречу по указанному вопросу на следующей неделе, в четверг, 29 декабря.