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Началась работа по внедрению 3G в киевском метро
23.12.2016 19:20

Началась работа по внедрению 3G в киевском метро

Президент украинской телекоммуникационной компании "Киевстар"  Петр Чернышов рассказал о возможном появлении 3G в Киевском метрополитене уже через полгода. Об этом он сообщил в ходе встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с операторами, которая прошла в пятницу, 23 декабря, сообщает РБК-Украина.

Гройсман попросил представителей компаний мобильной связи как можно быстрее внедрить 3G услуги в метро. Он добавил, что власти помогут операторам с данным нововведением.

Также Чернышов указал на необходимость строительства единой сети, в котором будут принимать участие все операторы, строительство продлится полгода.

Кроме того, Гройсман предложил операторам организовать встречу по указанному вопросу на следующей неделе, в четверг, 29 декабря.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Киевский метрополитен будет работать на три часа дольше в ночь с 31 декабря на 1 января.

Теги материала: Киев, метро, 3G-интернет, Владимир Гройсман, Киевстар, Чернышов
Новости СМИ2
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